Der neue Lufthansa -Großaktionär Klaus Michael-Kühne (84) würde einen Aufsichtsratsposten bei der Fluggesellschaft nicht ausschlagen. "Sollte der aktuelle Aufsichtsrat oder die Deutsche Lufthansa AG einen Sitz im Aufsichtsrat anbieten, würde die Kühne Aviation hierzu eine für diese Gremienverantwortung qualifizierte Persönlichkeit benennen", teilte Kühnes Vertrauter Karl Gernandt (61) im Namen des deutsch-schweizerischen Milliardärs am Mittwoch mit. Bisher habe man darüber aber nicht gesprochen. Kühne hatte im April mitgeteilt, er habe seine Beteiligung an der Lufthansa auf mehr als 10 Prozent aufgestockt.

Die Lufthansa sei "eine hervorragende Abrundung des bisherigen Beteiligungsportfolios, in der logistisches Know-how über diverse unabhängige Beteiligungen gebündelt ist", hatte er damals erklärt. In der Pflichtmitteilung erklärte die Kühne Aviation GmbH, in der die Anteile geparkt sind, sie wolle eine Aufstockung in den nächsten zwölf Monaten nicht ausschließen.