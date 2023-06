"Auf dem Boden" zu arbeiten ist die vielleicht meistgebrauchte Redewendung der Superreturn 2023, und es schwingt ein bisschen Kopfschütteln mit.

Und dann betritt Kim Kardashian die Bühne. Sie stört die geschäftige Routine – weil für einen Moment jemand in diese Welt hereinbricht, der größer ist als die versammelten Wirtschaftsmagier selbst – Rubenstein vielleicht ausgenommen.

Also schaut ausnahmsweise niemand aufs Handy, als Kardashian hinter Rubenstein gemeinsam mit Co-Gründer Jay Sammons die drei, vier Stufen auf die Bühne trippelt. Sie ist eingenäht in ein bodenlanges, navygrünes Kleid, das – in ihrem Fall gehört das zur sachlichen Beschreibung – die markentypische Körperform herausstellt. Was verbindet den Superstar, die Geschichtenerzählerin, Influencerin, jetzt auch Skky-Gründerin und damit neue Kollegin also mit der Private-Equity-Branche? Kann sie, außer mit Glamour, die Szene bereichern?