In der Techszene ist Björn Ommer (41) einer der heimlichen Stars. Der 2,06 Meter große Rheinländer studierte Computerwissenschaften in Bonn, Zürich und Berkeley. Bis 2021 war er Professor an der Universität Heidelberg und leitet heute die Computer Vision & Learning Group an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sein Team entwickelte den Text-zu-Bild-Generator "Stable Diffusion", bei dem die KI aus eingegebenen Befehlen Bilder erschafft. Schon im Dezember 2020 veröffentlichte er eine erste Version, damals noch unter einem anderen Namen. "Er hat die Welt, glaube ich, verändert", urteilte Kristian Kersting, Professor für Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen an der TU Darmstadt, im Interview mit dem Magazin "MIT Technology Review". Ommer bekomme für die Pionierleistung viel zu wenig Anerkennung. "Das interessiert in Deutschland niemanden. Das ist schade."