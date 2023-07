In Deutschland gibt es eine weitgehende Regulierung des Briefmarktes. Die Post muss beispielsweise im Rahmen ihres Universaldienstes das Briefporto von der Bundesnetzagentur genehmigen lassen. Im Geschäft mit Firmenkunden gibt es jedoch mehr Konkurrenz, wodurch Rabatte bei den Preisen für Sendungen möglich sind. Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet derzeit an einer Reform des Postgesetzes und strebt dabei unter anderem mehr Wettbewerb an.