In den vergangenen zehn Jahren habe ich - dank meines Jobs - Hunderte Arbeitgeber kennengelernt. Oft habe ich Facetten gesehen, die selbst erfahrene HR-Experten nicht sehen dürfen (oder können). Dabei haben sich fünf entscheidende Punkte herauskristallisiert, die gute Arbeitgeber ausmachen. Ich halte sie für allgemeingültig, denn sie haben sich über ein Jahrzehnt immer wieder bestätigt. Natürlich gibt es in jeder Branche, Region oder Zielgruppe Besonderheiten, zu viele, um sie einzeln zu würdigen. Ich bleibe also recht allgemein und setze auf eine grobe "Gültigkeit" für alle Branchen.

Jakob Osman Anja Nier/Agentur Junges Herz Agentur Junges Herz berät Kunden aus allen Branchen im Bereich Personal- und Ausbildungsmarketing.

Die Frage, was die wesentlichen Kriterien sind, die gute Arbeitgeber von anderen abheben, beschäftigt beide Seiten: Arbeitnehmer, die wissen wollen, worauf sie bei der Wahl eines Unternehmens achten sollten. Natürlich aber auch die Arbeitgeber selbst, die wissen wollen, wie sie es schaffen, attraktiv zu werden oder zu bleiben Dieser Beitrag soll daher gezielt Unternehmer:innen und Führungskräfte ansprechen. Los geht's.

#1 Sie bezahlen schlecht? Go fuck yourself.

Eines vorweg: Es gibt jede Menge großartige Ratschläge, die Arbeitgeber immer wieder hören wie

"Es kommt nicht auf die Bezahlung an."

"Geld ist nicht so wichtig, wichtiger ist das Image."

"Für eine sinnstiftende Arbeit arbeiten Menschen auch gern für weniger Geld."

und der Klassiker:

"Geld ist nicht das Wichtigste im Leben."

Vergessen Sie's. Wenn sie als Arbeitgeber weniger bezahlen als im Branchendurchschnitt, dann sind sie einfach nur scheiße. Es tut mir leid, aber es gibt kein gutes Argument für weniger Gehalt. Ein faires Gehalt liegt mindestens auf dem Niveau des Branchendurchschnitt der Region, besser noch ein wenig darüber. Und es wird pünktlich gezahlt.

Und ja, liebe Arbeitgeber, ich weiß, dass ihr gern am untersten, untersten, untersten Ende eurer Mitbewerber oder am liebsten noch in benachbarten Branchen mit niedrigeren Tarifabschlüssen schaut. Nein. Just no. Bezahlt ihr nicht fair, seid ihr einfach nur mies - und werdet auch so wahrgenommen. Das lässt sich auch nicht durch großartige Kampagnen, eine "freundliche Arbeitskultur" oder sonstige Sachen ausgleichen. Geld ist wichtig. Das ist ein Fakt.

Beim Thema Bezahlung sei noch erwähnt, dass eine unterschiedliche Bezahlung der Geschlechter nicht diskutabel ist. Leider muss man das auch heute noch zu oft erwähnen.

#2 Gute Führung

Menschen verlassen selten ein Unternehmen. Sie verlassen dessen Führungskräfte. Ich habe so viele Mitarbeiter:innen kennengelernt, die aufgrund unfähiger Führungskräfte ihre Kündigung eingereicht haben. Dabei waren das Top-Wissenschaftler:innen, exzellente Handwerker:innen, großartige Pflegefachkräfte, unglaublich gute Sachbearbeiter:innen und so weiter. Selten lag es daran, dass das Unternehmen an sich nicht gut war. Meist fühlten sich die Menschen viele Wochen, Monate oder Jahre hin- und hergerissen, weil sie das Unternehmen eigentlich sehr gut fanden.

Unfähige Führungskräfte sind wie eine Entzündung: Bemerkt man sie frühzeitig, kann man sie behandeln (ihnen helfen, sie weiterbilden, unterstützen oder austauschen). Lässt man die Entzündung aber unbehandelt, kann es lebensbedrohlich werden. Dann helfen manchmal nur noch drastische Mittel.

Sie fragen sich jetzt bestimmt: Was meint der Typ bloß mit "guter Führungskraft." Ich kläre auf: Eine gute Führungskraft ist menschlich, fair, selbstbewusst und kein Einzelgänger. Befördern Sie bitte keine Menschen, nur weil die Ihnen gut zureden. Befördern sie Menschen, die Entzündungen selbstständig erkennen und behandeln können. Das tut weh, ist unbequem - aber eben erfolgreich.

Natürlich sollten diese Personen fachlich kein Totalausfall sein. Sie müssen aber auch nicht die Top-Expert:innen auf ihrem Gebiet sein. Sie müssen führen können und dabei nicht alles allein bewerkstelligen wollen. Gute Führungskräfte sind Menschen, die ein Team bilden und führen können. Übrigens: Führungskräfte dürfen auch mal Fehler machen. Das passiert und ist absolut menschlich.

#3 Visionen

Jaja, Helmut Schmidt und so weiter. Das Zitat kennen wir alle, ist extrem aus dem Kontext gerissen und mittlerweile wirklich langweilig. Gute Unternehmen haben Visionen. Sie wissen, wohin sie sich entwickeln wollen und verfolgen eine klare Strategie.

Damit meine ich übrigens nicht, dass sie sehr viel Geld verdienen. Das ist keine Strategie. Aber nun aufgepasst, liebe Unternehmer:innen: Die meisten Mitarbeiter:innen haben absolut kein Problem damit, wenn Sie verdammt reich sind. Selbst wenn Sie Milliarden auf der hohen Kante haben, ist das den meisten Mitarbeiter:innen total egal. Die finden das sogar ganz okay, WENN Sie eben #1, #2, #3, #4 und #5 berücksichtigen.

Eine gute Vision definiert, was das Unternehmen in Zukunft schaffen möchte, um gesellschaftlich oder systemisch relevant zu bleiben. Sie sehen es aktuell an der Automobilbranche in Deutschland, die ganz dringend nach passenden Visionen sucht. "Weiter so" ist eben keine Vision. Menschen, Gesellschaften und Unternehmen sind ständig im Wandel. Gute Unternehmer:innen wissen das. Visionen haben heißt aber auch, dass man Mitarbeiter:innen einbinden muss. Eine Vision, entwickelt nur durch das Top-Management, ist keine. Das nennt man dann eine Fantasie.

#4 Kommunikation

REDEN. SIE. MIT. IHREN. MITARBEITER:INNEN. Ich verstehe es einfach nicht: Ich habe Unternehmen erlebt, die großartige Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Innovativ, großartige Qualität und ein starkes Preis-Leistungsverhältnis. Und dann verschließen sich Manager:innen in Büros, Meetings oder sonstwo auf der Welt. Es wird nicht miteinander gesprochen.

Um es direkt zu sagen: Eine E-Mail ersetzt keine Kommunikation von Mensch zu Mensch. Auch Teamchats tun das nicht. Tausende Berater-Workshops tun das nicht. Sie müssen mit den Menschen reden, denn es sind eben die Menschen, die den Job machen.

Gute Kommunikation findet nicht "von oben nach unten" statt, sondern auf Augenhöhe. Nehmen Sie sich Zeit, um auf die Probleme einzugehen. Seien Sie - selbst als CEO eines internationalen Konzerns - wenigstens einmal die Woche persönlich für Ihre Mitarbeiter:innen da. Und ja, ich meine Sie. Nicht Ihre Kommunikationsabteilung.

Und bitte: Kommunikation basiert auch auf Zuhören. Lassen Sie diese albernen Kamingespräche, bei denen Sie zwei Stunden erzählen, wie großartig und talentiert sie sind. Sprechen Sie einfach miteinander. Hören Sie den Mitarbeiter:innen zu und nehmen Sie den Input ernst. Sprengen Sie auch ganz bewusst Altersgrenzen. Ältere Mitarbeiter:innen gehören nicht aussortiert, junge Mitarbeiter:innen nicht ignoriert.

#5 Wertschätzung

Das Beste zum Schluss: Wertschätzung. Ihre Aufgabe ist es, ihre Mitarbeiter:innen wertschätzend zu behandeln. Wertschätzung drückt sich über viele Dinge aus: Gehalt, Urlaubstage, Benefits, Arbeitsgeräte, Führungskräfte, Umgangston, Arbeitsbelastung und vieles mehr.

Es reicht eben nicht, in einer skandalös überfordernden 24-Stunden-Schicht, alle zwölf Stunden mal reinzuschauen und den Kolleg:innen auf die Schulter zu klopfen. Es müssen Bedingungen geschaffen werden, in denen sich Mitarbeiter:innen wohlfühlen und entfalten können. Ihre Aufgabe ist es, dass diese Menschen gern zur Arbeit gehen. Vergessen Sie, was Ihnen windige Berater:innen einreden wollen: "Ihre Mitarbeiter:innen sollen den tieferen Sinn ihres Lebens in der Arbeit finden." Das ist Nonsens und trifft nur sehr selten zu. Übertreiben sie es aber auch nicht. Es muss nicht der zweihundertste Sportkurs angeboten werden.

Gute Unternehmen gehen offen mit Fehlern um. Der ganze Kram von "wir feiern unsere Fehler, weil wir was gelernt haben" muss nun auch nicht sein. Ein Fehler darf aber ebenso nicht dazu führen, dass Mitarbeiter:innen Angst haben, diesen zuzugeben. Menschen die Möglichkeit zu bieten, aus Fehlern zu lernen, ist wertschätzend.

Wertschätzung entsteht aus Respekt. Haben Unternehmer:innen keinen Respekt vor den Leistungen ihrer Mitarbeiter:innen, werden sie auch nicht wertschätzend agieren können. Wertschätzung heißt aber auch, dass dieser Respekt sichtbar wird. Eine Mitarbeiterin im Urlaub anzurufen und zu fragen, ob sie "ganz ausnahmsweise" die Schicht nächste Woche - trotz Urlaub - übernehmen kann, ist respektlos und führt dazu, dass die Mitarbeiter:innen frustriert sind.

Und nun?

Zum Abschluss noch ein Wort an die vielen Arbeitnehmer: Für euch klingt vieles davon logisch. Es ist aber oft nicht so leicht, all diese Bedingungen zu erfüllen. Heutzutage heißt Kollegialität auch, dass Chefs, CEOs und Geschäftsführer:innen Unterstützung brauchen. Sie wollen euer Feedback, sie wollen mit euch reden. Ich habe sehr wenige Führungspersonen kennengelernt, die nicht gesprächsbereit sind. Ich habe aber sehr viele Führungspersonen kennengelernt, die einfach nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Helft ihnen, sprecht miteinander. Findet einen gemeinsamen Weg, um eurer Unternehmen zu verbessern. Sich nur mit den Kolleg:innen beim Rauchen zu treffen und immer wieder zu erklären, wie inkompetent der- oder diejenige ist, ist keine Lösung.

Gemeinsam lassen sich Organisationen bauen, die sowohl wertschöpfend als auch wertschätzend sind. Helft euren Führungskräften dabei - denn Wertschätzung muss von beiden Seiten kommen.

Jakob Osman ist Mitglied der MeinungsMacher von manager-magazin.de. Trotzdem gibt diese Kolumne nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion des manager magazins wider.