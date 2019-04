Spaziergänger genießen am Maschsee in Hannover einen freien Tag

"Gute Redner werden den neuesten Schurkenstreich der Polizei, indem sie gestern Nachmittag unsere Brüder erschoß, geißeln. Arbeiter, bewaffnet euch und erscheint massenhaft!" Mit martialischen Worten rief am 1. Mai 1886 ein Flugblatt die Arbeiterschaft Chicagos zum Haymarket. Die dortige Kundgebung legte den Grundstein für den heutigen "Kampftag der Arbeiterbewegung" - bei Krawallen kamen in den Folgetagen mehrere Teilnehmer ums Leben.

Den Ursprung des Maifeiertags haben wir Ihnen damit schon einmal verraten. Doch was kostet so ein freier Tag die Wirtschaft? Und wie steht es um Ihr Wissen der anderen freien Tage? Wissen Sie, welches Fest regelmäßig eine "moderne Völkerwanderung" auslöst, weil sich so viele Menschen zu ihren Familien aufmachen? Welche deutsche Stadt die meisten Feiertage genießen kann? Und was den Black Friday vom Good Friday unterscheidet?

Selbst, wenn nicht: Nach unserem Feiertagsquiz wissen Sie es allemal!