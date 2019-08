Ferry Heilemann ist das gelungen, wovon viele Gründer träumen: Sein Start-up DailyDeal, ein Gutschein- und Rabattportal, verkaufte er an Google. Warum er es später wieder zurückkaufte, was ihn antreibt und wie er mit seinem neuen Unternehmen, dem digitalen Logistikdienstleister Freighthub, die Märkte erobern will, erzählt er Mirjam Hecking in der neuen Folge des manager-magazin-Podcasts "Neue Deutsche Karrieren" .

