Vom Chef-Aufputscher zum Schlaf-Guru: Hans Vriens hat beruflich eine komplette Kehrtwende hingelegt. In den 90ern brachte der Niederländer Dietrich Mateschitz' Energydrink Red Bull unters Volk - heute vertreibt er als Start-up-Gründer Snoooze, ein selbst erfundenes Schlafgetränk auf Kräuterbasis.

Vriens ist Marketingmann durch und durch: In den Niederlanden arbeitete er an der Markeneinführung von Balisto mit, in Spanien brachte er M&M's auf den Markt. Für Procter & Gamble verantwortete er unter anderem Pantene ProV und Blend-a-med und vertrieb für Barry Callebaut Schokolade. Nebenbei saß Vriens im Aufsichtsrat der Muppets-Puppenspieler der Jim Henson Company.

Über Stationswechsel in der Karriere, über erfolgreiche Marken und seine Wahlheimat Österreich hat der ausgeschlafene Niederländer in der aktuellen Folge unseres Karriere-Podcasts mit Mirjam Hecking gesprochen.

