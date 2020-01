Für Arbeitnehmer klingt es wie ein Traum: "In unserem Unternehmen können Sie so viel Urlaub nehmen wie Sie möchten". Bezahlt, versteht sich. In den Ohren vieler Unternehmer klingt das eher nach einem Albtraum: Arbeitet dann überhaupt noch jemand?

So rosig sich Mitarbeiter das Modell ausmalen, so schwarz zeichnen es seine Kritiker. Wir haben nachgeforscht: Was steckt hinter der Freiheit? Wird die Regel ausgenutzt? Oder führt sie im Gegenteil zu mehr Selbstausbeutung? Kann das auch in großen Konzernen funktionieren?

Für die erste Folge unserer neuen Podcast-Reihe "Arbeitspioniere" hat Sandrina Lorenz mit Christian Thum, dem Gründer des Start-ups eShot, und der ehemaligen Netflix-Mitarbeiterin Yenia Zaba gesprochen - beide Firmen leben das Modell seit vielen Jahren.

