Wir arbeiten immer länger, müssen uns stetig neuen Herausforderungen anpassen und die Hierarchien in Unternehmen werden flacher. Immer weniger Menschen verbringen ihr gesamtes Arbeitsleben in einer Firma; Mitarbeiter sind nicht mehr unbedingt an Statussymbolen im klassischen Sinne interessiert. Das Resultat: Karriere zu machen heißt längst nicht mehr einfach die Hierarchiestufen im Unternehmen nach oben zu steigen. Manch einer will sich während seiner Berufslaufbahn umorientieren, statt eines Aufstiegs lieber bestimmte Projekte verfolgen oder sich fachlich optimal weiterbilden.

"Man kann auch unterschiedliche Karrieren parallel machen" sagt Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und Employability IBE. Sie spricht in der heutigen Podcast-Folge über die Notwendigkeit, Karrieren neu zu denken, wie diese ausgestaltet sein können und welche Vorteile Firmen und Mitarbeiter davon haben.

