Wer hoch fliegt, kann tief fallen. Katja Kraus kennt beides: Höhenflüge als Fußballeuropameisterin und als erster weiblicher Vorstand im Männerfußball beim Hamburger Sportverein. Aber sie hat auch den bitteren Geschmack der Niederlage erlebt, als ihr Vertrag vorzeitig aufgelöst wurde. Heute ist sie wieder obenauf: als geschäftsführende Gesellschafterin der Marketingagentur Jung von Matt Sports.

In der aktuellen Folge des manager-magazin-Podcasts "Neue deutsche Karrieren" erzählt sie, was es für sie bedeutet, mächtig zu sein, wie sie mit dem Machtverlust umgegangen ist und wie sie es geschafft hat, die Niederlage in einen Sieg zu verwandeln. Im Gespräch mit Eva Buchhorn verrät sie außerdem, welche Strategien nach ganz oben führen und wie sich Führung in den letzten Jahren verändert hat.

Bisherige Folgen (Staffel 2):

Folge 1: Der Befreiungsschlag von Evonik-CFO Ute Wolf

Folge 2: Banken-Privatisierung mit Hamburg-Commercial-Bank-CEO Stefan Ermisch

