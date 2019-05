Eine Generation, viele Namen, viele Facetten. Aufgewachsen mit Computern und dem Internet, karriereorientiert und bereit, Privatleben und Beruf miteinander zu verschmelzen. Die Generation Y, geboren zwischen 1980 und 1995, ist die erste, die vom Fachkräftemangel profitiert. Was macht sie daraus? Philipp Riederle, Speaker, Autor und Unternehmensberater gehört selbst der Generation Y an - und steht in unserem Podcast Rede und Antwort.

"Wenn ich mir meine Gleichaltrigen so anschaue, wenn die ihre ersten Erfahrungen im Berufsleben machen, dann sehe ich da oft, dass sie tatsächlich schon am zweiten Arbeitstag resigniert sind und überhaupt gar keinen Bock mehr auf den Laden haben."

Der manager-magazin-Podcast "Babyboomer vs. Millennials: Generationenkonflikte im Job" beschäftigt sich in sechs Folgen mit dem Thema Generationenmanagement in Unternehmen. In Experteninterviews werden die verschiedenen Generationen in der Arbeitswelt beleuchtet. Ihre Eigenheiten, Stärken wie Schwächen, ihr Nutzen für das Unternehmen, ihre Arbeitsweise und ihre Zusammenarbeit aber auch ihre Reibungspunkte werden analysiert.

Diese Podcast-Reihe ist nicht nur spannend und erkenntnisreich für alle, die mehr über die eigene Generation erfahren wollen. Sie hilft auch, andere Generationen, Kollegen und Mitarbeiter besser zu verstehen und sich als Arbeitgeber oder Führungskraft auf die Arbeit und das Personalmanagement der Zukunft einzustellen. HR & Recruiting sind genauso Themen, wie ein produktives Miteinander vor dem Hintergrund von Generationenvielfalt.

Der manager-magazin-Podcast mit Sandrina Lorenz.

