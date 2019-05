Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, demografischer Wandel: Die Arbeitswelt ist im Umbruch - qualifizierte Mitarbeiter sind Mangelware und bleiben es wohl auch in Zukunft. Was bedeutet das für die Unternehmen? Wie stellen sich Mitarbeiter künftig auf? Was können Führungskräfte tun? Im Gespräch mit Markus Reif, Personalleiter, HR Direktor und Speaker, analysieren wir die Entwicklungen der modernen Arbeitswelt.

"Wenn ich aber als Top-Führungskraft von diesen alten Werten nicht loslassen kann, dann wird mich irgendwann die Realität überholen. Und das können Sie an Unternehmen wie Kodak, oder wie Nokia sehr eindeutig beobachten."

Der manager-magazin-Podcast "Babyboomer vs. Millennials: Generationenkonflikte im Job" beschäftigt sich in sechs Folgen mit dem Thema Generationenmanagement in Unternehmen. In Experteninterviews werden die verschiedenen Generationen in der Arbeitswelt beleuchtet. Ihre Eigenheiten, Stärken wie Schwächen, ihr Nutzen für das Unternehmen, ihre Arbeitsweise und ihre Zusammenarbeit aber auch ihre Reibungspunkte werden analysiert.

Diese Podcast-Reihe ist nicht nur spannend und erkenntnisreich für alle, die mehr über die eigene Generation erfahren wollen. Sie hilft auch, andere Generationen, Kollegen und Mitarbeiter besser zu verstehen und sich als Arbeitgeber oder Führungskraft auf die Arbeit und das Personalmanagement der Zukunft einzustellen. HR & Recruiting sind genauso Themen, wie ein produktives Miteinander vor dem Hintergrund von Generationenvielfalt.

Der manager-magazin-Podcast mit Sandrina Lorenz.

