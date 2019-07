"Ein Unternehmen aufzubauen ist ja letztlich ein groß angelegtes, auf Erfolg ausgerichtetes Sozialexperiment."

Flixbus-Mitgründer und -CIO Daniel Krauss ist ausgebildeter Pädagoge und passionierter Informatiker. Zwei Disziplinen, die sich gut verbinden lassen, wenn man ein Unternehmen aufbauen und führen will, sagt er. Warum er das so sieht, welche Eigenschaften er für erfolgreiches Unternehmertum für unerlässlich hält und was Daniel Krauss aus seinen unternehmerischen Fehlern gelernt hat, erzählt der Gründer im Gespräch mit Mirjam Hecking.

