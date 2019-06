"Wenn wir unsere Aufsichtsräte in Deutschland angucken: Klar nutzen die alle ihr Smartphone. Aber darauf kommt es ja nicht an. Sondern es kommt darauf an, die Technologie zu verstehen, die Trends zu verstehen und die Implikationen auf das Geschäft. Und da haben wir einen tatsächlichen, riesengroßen Nachholbedarf."

Fränzi Kühne ist eine Frau in zwei Welten: Als Gründerin und Geschäftsführerin bei "Torben, Lucie und die gelbe Gefahr" bewegt sie sich in der schnelllebigen Welt des Digitalen. Als Unternehmerin tut sie sich mit der Frauenquote als massive externe Einmischung in die Unternehmenspolitik schwer.

Auf der anderen Seite hält sie die Quote für notwendig, um etwas zu verändern: So ist sie ursprünglich selbst als Quotenfrau in den Aufsichtsrat der Freenet AG aufgestiegen und betreut mittlerweile noch ein weiteres Aufsichtsratsmandat.

Über die Hintergründe ihres beruflichen Aufstiegs, Boys-Clubs und die Digitalkompetenz in deutschen Chefbüros spricht sie mit unserer Redakteurin Mirjam Hecking im mm-Podcast "Neue deutsche Karrieren".

