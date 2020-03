In jeder Krise liegt eine Chance. Zum Beispiel die Chance, die Beziehung zwischen Mitarbeitern und Unternehmen zu stärken. Wie Führungskräfte in diesen Tagen ihr Team am besten unterstützen können und was zu einer starken Mitarbeiterbindung führt, erfahren Sie in unserer heutigen Podcast-Folge. Zu Gast ist Antonia Götsch, die Chefredakteurin des Harvard Businessmanagers, dem Schwestermagazin des manager magazin.

Gerne können Sie uns Ihre Fragen zum Thema an podcast@manager-magazin.de schicken. Wir versuchen die relevantesten in den kommenden Folgen zu beantworten.

Unser neues Podcast-Format soll Sie jeden zweiten Tag bestmöglich informieren - sehen Sie uns aber nach, sollte es ob der besonderen Umstände doch mal nicht möglich sein, die neue Taktung einzuhalten.

Unabhängig vom Podcast werden Sie auf manager-magazin.de täglich über die wichtigsten Ereignisse informiert.

Bleiben Sie gesund und gelassen in diesen Zeiten.

Hören Sie unseren Podcast kostenlos, wo und wann Sie möchten. Die neuen Folgen erscheinen immer freitags auf manager magazin.de und auf Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder Google Podcasts. Einfach den "Folgen"- oder "Abonnieren"-Button drücken und keine Folge mehr verpassen!

Wenn Sie mehr aus unserer Corona-Spezial Reihe hören möchten:

Folge 1: Die Auswirkungen von Corona an der Börse - Was Anleger tun sollten