Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihren Rückzug vom CDU-Vorsitz angekündigt. Und ein wesentlicher Grund dafür liegt auch im Verlust von Führungsstärke und Durchsetzungsvermögen. Das ist aus Sicht eines Personalmanagers aus verschiedenen Gründen interessant. Denn auch wenn eine Partei kein Unternehmen ist, und Parteimitglieder keine Mitarbeiter sind, lassen sich doch Vergleiche ziehen und interessante Erkenntnisse ableiten. Die für mich spannendste Frage ist, wie Führung in der Wirtschaft heute aussehen muss, um Ziele zu realisieren und Unternehmen auf Kurs zu halten.

Elke Eller BPM/Amin Akthar

Die Suche nach einer neuen Führung spiegelt immer auch eine gewisse Orientierungslosigkeit wieder. In Zeiten des Umbruchs ist das wenig verwunderlich, und zwar in Politik und Wirtschaft gleichermaßen. Es ist oft beschrieben worden, welche enormen Möglichkeiten die Digitalisierung agilen Unternehmen bietet, zugleich aber auch Geschäftsmodelle, die über Jahrzehnte funktioniert haben, ins Abseits katapultiert. Volatilität und Unsicherheit steigen, allerorten müssen sich Unternehmen neu erfinden.

Viele Führungskräfte werden ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht

Parallel erleben wir einen kulturellen Wandel, der sich an der Generation Z wunderbar studieren lässt. Fragen Sie mal ihre jungen Kollegen und Mitarbeiter, wie sie zu Karriere, Work-Life-Balance und beruflicher Sinnsuche stehen. Die Antworten können Führungskräfte alter Schule durchaus irritieren.

In der Wirtschaft müssen wir uns deshalb dieselbe Frage stellen wie in der Politik: Werden wir als Führungskräfte unserer Aufgabe noch gerecht? Ich habe da meine Zweifel. Ein Beispiel: Über zahlreiche Branchen hinweg kann man beobachten, dass die Mitarbeiterbindung auf dem Senior-Level deutlich stärker ausgeprägt ist als beim mittleren Management. Versäumen wir es, die Beschäftigten richtig mitzunehmen? Mitarbeiterbindung entsteht, wenn die Mitarbeiter verstehen, wie Entscheidungen getroffen werden und welche Strategie ihnen zugrunde legt.

Bevor Sie also den Totalumbau ihres Unternehmens verkünden, sollten Sie eine klare Vision von der Zukunft haben. Und von dem Weg, wie sie dorthin gelangen. Bei der TUI haben wir ein Führungsmodell, an dessen Spitze die Formulierung einer Vision steht und das von unseren Führungskräften verlangt, inspirierend zu sein und starke Teams aufzubauen. Erst an zweiter Stelle geht es darum, eine Strategie auch umzusetzen.

Führen mit Knüppel und Karotte ist Nonsens

Ich habe in den Achtzigerjahren studiert. Damals war das Leitbild des Homo oeconomicus herrschende Lehrmeinung. Nicht nur in Fachbüchern, Vorlesungen und Diplomarbeiten, sondern auch in den HR-Abteilungen und bei den Führungskräften. Das ist oftmals heute noch so. Kurz gesagt geht das Modell des Homo oeconomicus davon aus, dass Menschen stets nutzenmaximierend handeln. Mit Blick auf die Arbeit könnte man vereinfacht sagen: Es geht um Freizeitmaximierung bei gleichzeitiger Minimierung der "Belastung" durch Arbeit. Führung heißt nach dieser Lesart, die Mitarbeiter wie störrische Esel anzutreiben, das Instrumentarium wechselt zwischen Knüppel und Karotte.

Doch dieses Menschenbild ist Nonsens. 95 Prozent brennen darauf, einen guten Job zu machen - können aber auch durch schlechte Führung ausgebremst werden. Mein Menschenbild ist deutlich positiver. Und das wirkt sich auch auf mein Verständnis von Mitarbeiterführung aus.

Mitarbeiter sind grundsätzlich intrinsisch motiviert. Mit mehr Druck oder mehr Geld ist da nur wenig zu bewegen. Es kommt vielmehr darauf an, die Menschen so zu befähigen, dass sie sich selbst organisieren können und ebenso mündig wie motiviert ihren Arbeitsalltag angehen. Daraus entstehen Kreativität und Geschwindigkeit - also zwei zentrale Erfolgskriterien für jedes Unternehmen. Enablement ist das entscheidende Stichwort: Führungskräfte müssen ihre Mitarbeiter befähigen, die eigenen Potenziale zu nutzen, und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bieten.