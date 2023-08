Auf Deutsch und etwas zugespitzt: Wenn die so viel bekommen, wollen wir auch.

Dabei haben über Förderungen wie das europäische sogenannte IPCEI Mikroelektronik bereits eine Vielzahl inländischer und ausländischer Spieler Unterstützungszahlungen erhalten oder werden sie noch erhalten – darunter auch Globalfoundries. Allerdings nicht in der Geschwindigkeit und vor allem nicht in der Höhe, wie sie Intel und TSMC nun für ihre neuen europäischen Projekte erwarten.

So ist Globalfoundries auch an einem Joint Venture mit ST Microelectronics beteiligt, das im Zuge des europäischen Chips Act für 7,5 Milliarden Euro im französischen Crolles ein Chipwerk bauen will . Auch dort gibt es kräftig Geld vom französischen Staat: 2,9 Milliarden Euro. Allerdings deutlich weniger als die Summe, auf die TSMC in Deutschland hoffen kann.

Dass sich Globalfoundries so kurz vor dem Deal ins Spiel bringt und auch mit lokalen Behörden offenbar bereits das Gespräch gesucht hat, erstaunt in der Branche niemanden. Schließlich sind TSMC und Globalfoundries direkte Wettbewerber. Und die Amerikaner mit Hauptsitz in Malta – allerdings nicht das europäische Land, sondern eine Stadt im US-Bundesstaat New York – sind in Dresden mit einer Fertigung, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und zuletzt mehr als 3000 Mitarbeitern eine prägende Kraft. Außerdem ist Caulfield als Chef eines börsennotierten Unternehmens seinen Aktionären verpflichtet.

Drängeln um den 20-Milliarden-Topf