Just-Eat-Takeaway-Aktie haussiert Amazon steigt bei Essenslieferdienst Grubhub ein

Der weltgrößte Onlinehändler Amazon beteiligt sich am strauchelnden Essenslieferdienst Grubhub. Der US-Konzern übernehme zunächst einen Anteil von 2 Prozent, teilte der Grubhub- und Lieferando-Eigner Just Eat Takeaway.com am Mittwoch mit. Am Aktienmarkt sorgte die Nachricht für Begeisterung. Die Just-Eat-Takeaway.com-Aktie legte im frühen Handel fast 20 Prozent auf 16,45 Euro zu. Das Papier hatte seit Jahresbeginn 70 Prozent an Wert eingebüßt.