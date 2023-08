Nach Millionenklage Springer und Ex-Bild-Chef Reichelt einigen sich außergerichtlich

Der Medienkonzern Axel Springer und der frühere "Bild"-Chef Julian Reichelt (43) haben ihren arbeitsrechtlichen Streit beigelegt. Man habe sich außergerichtlich geeinigt, teilte das Medienhaus in Berlin am Dienstag mit. Reichelt bestätigte das seinerseits auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auf was genau sich die Parteien geeinigt haben, wurde nicht mitgeteilt. Springer hatte mit einer Klage beim Arbeitsgericht Berlin die Rückzahlung einer Abfindung verlangt.