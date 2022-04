Im Edding Hauptquartier in einem Industriegebiet in Ahrensburg bei Hamburg herrscht Betriebsamkeit. Im Obergeschoss werkeln Handwerker in den neu entstehenden Coworking-Flächen, auf denen die Edding-Mitarbeiter künftig flexibel miteinander zusammenarbeiten sollen. Ein paar Treppen weiter pitcht eine Handvoll Start-ups Edding ihr Geschäftsmodell. In einer Pause der Veranstaltung treffen wir die neuen Chef-Digitalos Fränzi Kühne und Boontham Temaismithi zum Gespräch.