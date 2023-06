Missbrauchsvorwürfe JPMorgan Chase schließt Vergleich mit Epstein-Opfern

JPMorgan-Chef musste unter Eid aussagen

Epstein hatte sich 2019 in einem Gefängnis in New York das Leben genommen, nachdem er wegen Sexhandel und sexuellem Missbrauch von Minderjährigen verhaftet worden war. Er war bis 2013 ein wichtiger Kunde im Privatbank-Geschäft von JPMorgan. Epstein, der sich selbst in der Öffentlichkeit als brillanter Finanzier darstellte, hatte in den USA Zutritt zu den höchsten Kreisen der Gesellschaft – darunter auch US-Präsidenten. Selbst nachdem Epstein 2008 als Sexualstraftäter registriert worden war, tat dies seinen Verbindungen zu den Mächtigen in Wirtschaft und Finanzwelt keinen Abbruch.