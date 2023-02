Jeffery Ubben Bayer will aktivistischen Investor entschärfen

Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer räumt dem aktivistischen Investor Jeffery Ubben (61) einen Platz in seinem Nachhaltigkeitsrat ein. Der Hedgfondsmanager zählt zu insgesamt drei neuen Mitgliedern, die in das Gremium berufen wurden. Sie sollen "ihre Fachkompetenz in den Bereichen Zugang zu Medikamenten, Menschenrechte und nachhaltiges Finanzwesen in den Rat einbringen", teilte der Dax-Konzern am Montag mit. Bayer hatte den externen Nachhaltigkeitsrat 2020 ins Leben gerufen, er trifft sich zweimal im Jahr mit Mitgliedern des Vorstands und berät diesen sowie andere Funktionen im Unternehmen in allen Nachhaltigkeitsbelangen. Nach einem Bericht der "Financial Times" wird diese informelle Position Ubben aber womöglich nicht reichen.