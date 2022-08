Es war eines der Aufregerthemen in den Niederlanden der vergangenen Monate: Für eine neue Superjacht, die laut Medienberichten für Amazon-Gründer Jeff Bezos gebaut wird, sollte eine historische Brücke in Rotterdam weichen – zumindest für eine gewisse Zeit. Doch Bezos, der schon an die Grenze zum Weltraum flog, scheiterte an den wütenden Rotterdamern: Viele drohten, beim Stapellauf Eier zu werfen, sollte der Brücke etwas geschehen. Nun ist das Schiff mit der Modellbezeichnung »Y721« am frühen Morgen ohne Masten oder Medienrummel zu einer anderen Werft gebracht worden, wie der SPIEGEL erfuhr.