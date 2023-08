Der drittreichste Mann der Welt, 59, kaufte die Villa am Wasser in Indian Creek Village in der Biscayne Bay von Miami im Juni für 68 Millionen Dollar, wobei er seine Identität nicht preisgeben wollte. Das Haus hat drei Schlafzimmer, einen Pool und steht auf einem 2,8 Hektar großen Grundstück. Zuvor gehörte es dem Unternehmen »MTM Star International«, das es 1982 für 1,4 Millionen Dollar erwarb.