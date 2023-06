Prominenter Neuzugang bei der Aareal Bank: Der ehemalige UniCredit-Vorstandschef Jean Pierre Mustier (62) soll in den Aufsichtsrat des Wiesbadener Immobilienfinanzierers einziehen. Der 62-jährige Franzose steht am 10. August zur Wahl in das Gremium, wie die Bank am Donnerstag mitteilte.