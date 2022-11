Jack Ma Vermisster Digitalmilliardär in Tokio aufgetaucht

Die Ant Group ist vor allem wegen ihres in China populären mobilen Bezahldienstes Alipay bekannt geworden. Mehr als 700 Millionen Menschen in China nutzen den Online-Bezahldienst monatlich. Jährlich werden demnach umgerechnet mehrere Billionen Euro transferiert. Alipay vergibt aber auch Kredite an Haushalte und kleinere Unternehmen, bietet Vermögensverwaltung und Versicherungen an – und erstreckt sich damit in den staatlich kontrollierten Finanzsektor.

Börsengang wieder denkbar

Ma revolutionierte durch die Ant Group den Zahlungsmarkt in China. Nun wird sich zeigen, wie und ob er Geschäfte aus Japan weiterführen wird. Trotz mehrerer politischer Konflikte haben Japan und China in den letzten 50 Jahren ihre Wirtschaftsbeziehungen ausgebaut. China ist heute Japans größter Handelspartner.

Laut dem "Wall Street Journal" plant Ma jedoch einen Großteil seiner Stimmrechtsanteile bei Ant an Führungskräfte zu übertragen, unter anderem an CEO Eric Jing (49). Seine Beteiligung an Ant will Ma demnach von zuletzt knapp über 50 auf 8,8 Prozent reduzieren. Mit dem Schritt könnten letzte Bedenken Pekings ausgeräumt werden: Ein Börsengang wäre demnach wieder denkbar.