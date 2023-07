Der IW-Chef warnte in dem Interview vor Verwerfungen in der Wirtschaft, wenn der Fachkräftemangel nicht behoben wird. Bereits im Jahr 2023 würden 4,2 Milliarden Arbeitsstunden fehlen. Allein mit Zuwanderung werde sich das Problem nicht lösen lassen, sagte Hüther. Denn auch in allen Nachbarländern, den Industriestaaten und in der nördlichen Hemisphäre allgemein bestehe ein Mangel an Arbeitskräften.