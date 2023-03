Nach der anfänglichen Euphorie über diese neue Technologie mehrten sich zuletzt kritische Stimmen, die auf die Risiken hinwiesen und eine Regulierung forderten. So warnte in dieser Woche die EU-Strafverfolgungsbehörde Europol vor dem potenziellen Missbrauch des Chatbots für Phishing-Versuche, Desinformation und Cyberkriminalität, was zu einer Reihe von Bedenken führte, die von rechtlichen bis zu ethischen Fragen reichen.