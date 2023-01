Der erste größere Börsengang in Europa seit Monaten könnte dem Geschäft mit Neuemissionen in Deutschland wieder Schwung verleihen. Der Webhosting- und Cloud-Anbieter Ionos gab am Dienstag seine Börsenpläne offiziell bekannt. Die Tochter von United Internet strebt im Laufe des ersten Quartals an die Frankfurter Börse.