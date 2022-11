Webhosting-Tochter Gerüchte über Ionos-Börsengang treiben United-Internet-Aktie an

Von der Mandatierung bis zur Erstnotiz dauert es in der Regel fünf bis sechs Monate. Damit könnte Ionos um Ostern 2023 an die Börse gehen - wenn die Märkte mitspielen. In diesem Jahr hatte wegen der heftigen Schwankungen am Aktienmarkt kaum ein deutsches Unternehmen den Sprung auf das Börsenparkett gewagt. Die große Ausnahme war der Sportwagenbauer Porsche, dessen Aktien auf reißende Nachfrage stießen.