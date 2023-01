Die beiden Großaktionäre von Ionos begnügen sich beim geplanten Börsengang des Webhosting- und Cloud-Anbieters mit weniger Geld als erhofft. Die Ionos-Mutter United Internet kündigte am Freitag an, gemeinsam mit dem Finanzinvestor Warburg Pincus Interessenten bis zu 24,15 Millionen Aktien in einer Preisspanne von je 18,50 bis 22,50 Euro anzubieten. Daraus ergebe sich ein Emissionsvolumen von maximal 543 Millionen Euro und eine Marktkapitalisierung von Ionos von 3,15 Milliarden Euro. In Medienberichten war zuvor ein Wert von etwa fünf Milliarden Euro ins Gespräch gebracht worden.