Was also liegt näher, als den Status quo umfänglich abzusichern? Das ist individuell verständlich, Mancur Olson hat in seinem "The Rise and Decline of Nations" beschrieben, was dann passiert: grassierender Lobbyismus, Strukturen zum Schutz der Eingesessenen – gefolgt vom Abstieg der gesamten Nation.

Einschlägige Signale gibt es: Gemessen an ihrem Anteil an der in Deutschland lebenden Bevölkerung sind die Menschen mit Migrationshintergrund auf wichtigen Positionen dieses Landes krass unterrepräsentiert. Damit sich das ändert, sie ihre Kraft entfalten können und eine Dynamik des Aufstiegs, brauchen sie die Unterstützung, und zwar von denjenigen, die die Macht haben, Barrieren zur Seite zu räumen.