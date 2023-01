Der Rekordeinbruch der PC-Absätze belastet den Umsatz von Intel deutlich stärker als erwartet und dürfte den Konzern im laufenden Quartal in die roten Zahlen drücken. Intel-Chef Pat Gelsinger (61) verwies auf die schwache Konjunktur und stellte für das laufende Vierteljahr keine Besserung in Aussicht. Nach Vorlage der Quartalsbilanz und einer pessimistischen Prognose des Konzerns stürzte die Intel-Aktie am Donnerstag nach Handelsschluss in New York um knapp 10 Prozent ab. In deren Sog gaben die Titel der Konkurrenten AMD um 2,4 Prozent und Nvidia um zwei Prozent nach.