Gesenkte Jahresziele von Intel haben den Aktien des Chip-Riesen vor dem Wochenende ein Kursdebakel beschert. Um mehr als elf Prozent brachen die Papiere am Freitag in New York ein und fielen auf den niedrigsten Stand seit fast fünf Jahren. Analysten fanden harte Worte für die jüngste Geschäftsentwicklung und die perspektivischen Aussagen des Konzerns.