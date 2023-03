In Deutschland kaufen die Menschen in diesem Jahr weniger ein: Der private Konsum dürfte laut Konjunkturexperten in diesem Jahr wegen der gestiegenen Preise leicht zurückgehen, und zwar um 1,0 Prozent. "Inflationsbedingte Kaufkraftverluste machen vielen Haushalten zu schaffen", erklärte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag. Für 2024 rechnen die Ökonomen dann aber mit einer Entspannung und einem Anstieg des privaten Konsums um 1,4 Prozent.