Verkäufe auf Rekordniveau Hochvermögende kaufen Superyachten wie im Rausch

Noch nie wurden so viele Superyachten verkauft wie im vergangenen Jahr. Niedrigzinspolitik und boomende Börsen haben die reichsten Menschen der Welt mit Geld überschüttet - und das legen sie nun in Statussymbolen an. Je teurer, desto besser.