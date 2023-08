Im Mai 2022 fiel auch die Rosbank in die Hände Potanins, eine der führenden Banken. 2006 hatte die Société Générale (SocGen) die Mehrheit an dem Institut übernommen, hatte sich aber im Zuge des Ukraine-Kriegs wieder von ihr getrennt. Auch bei einer anderen Bank profitierte Potanin von einem Notverkauf. Als der russische Milliardär Oleg Tinkow (55) den Angriffskrieg in der Ukraine scharf kritisierte, drängte ihn seinen Angaben zufolge der Kreml dazu, seinen 35-prozentigen Anteil an seiner Internetbank Tinkoff an den Minenmogul zu verkaufen. Er habe dabei lediglich 3 Prozent des eigentlichen Wertes für seine Anteile erhalten, erzählte Tinkow später.

In der Öffentlichkeit spielt Potanin hingegen den großen Wohltäter. Immerhin 47 Prozent der Anteile an der früheren Soc-Gen-Tochter Rosbank transferierte der Oligarch im Oktober an seine Stiftung: Die Wladimir Potanin Foundation. Die setzt sich für "die Menschen in Russland" ein, denen die Investitionen in Kultur, Hochschulbildung und Sozialsport zugutekommen sollen, wie es auf der Website heißt.