Im Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard Börsen-Chart zeigen hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine rasche Aufklärung gefordert. "Wirecard ist verpflichtet aufzuklären und etwaige Missstände abzustellen", sagte Altmaier in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem Nachrichtenportal T-Online. "Es muss ermittelt werden, wie es dazu kommen konnte, dass sich offenbar Milliardenbeträge in Luft aufgelöst haben, oder möglicherweise nie da waren."

Zudem müsse herausgefunden werden, ob die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eingehalten wurden - "oder ob jemand dafür auch juristisch zur Rechenschaft gezogen werden muss", sagte Altmaier weiter. Der Vorgang sei "alles andere als banal".

Der Minister warnte vor einem Imageverlust für den Wirtschaftsstandort Deutschland. "Wir hätten eine solche Situation überall erwartet - nur nicht in Deutschland. Deshalb müssen wir, wo notwendig, hart durchgreifen."

Wie auch durch die jüngsten Ereignisse in der Fleischindustrie seien Vorkommnisse dieser Art ein Problem für das Image des Wirtschaftsstandortes Deutschland, sagte Altmaier. "Wir dürfen nicht zulassen, dass einzelne Firmen das Ansehen einer ganzen Branche zerstören und damit dem Land Schaden zufügen."

Der Dax-Konzern Wirecard hatte am Montag mitgeteilt, dass die verschwundenen 1,9 Milliarden Euro aus seiner Jahresbilanz gar nicht existieren. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Das Unternehmen ist durch die Vorgänge in schwere Turbulenzen geraten, auch eine Insolvenz droht, falls die Banken ihre Kreditlinien zurückfordern.

In der Kritik steht auch die Finanzaufsicht Bafin. "Das ist ein komplettes Desaster, das wir da sehen, und es ist eine Schande, dass so etwas passiert ist", gestand der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Felix Hufeld, am Montag bei einer Konferenz in Frankfurt ein. "Wir befinden uns mitten in der entsetzlichsten Situation, in der ich jemals einen Dax -Konzern gesehen habe."

Die Behörde habe versagt, räumte Hufeld ein. Die Finanzaufsicht hatte 2019 noch eine Strafanzeige gegen den Journalisten der "Financial Times" erstattet, der seit Jahren über Zweifel an der Wirecard-Bilanz und an dem Geschäft des Unternehmens berichtet. Zudem hatte sich die Bafin mit einem noch nie dagewesenen Leerverkaufsverbot an der Börse schützend vor Wirecard gestellt.

Die Ratingagentur Moody's hat dem von einem Bilanzskandal erschütterten Zahlungsabwickler Wirecard die Kreditwürdigkeit komplett entzogen. Klagen gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Markus Braun und den ehemaligen für das Asiengeschäft verantwortlichen Vorstand Jan Marsalek sind absehbar, ihnen beiden drohen nun sogar Haftbefehle. Zudem dürften Anleger ebenfalls Wirecard vor Gericht ziehen. Mit einer Prozesswelle müssen zudem die Wirtschaftsprüfer EY rechnen. Investoren werfen den Beratern fehlerhafte Testate und mangelnde Kommunikation vor.

