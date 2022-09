4 / 12

Weitere TOP 100 Preisträger

Neura Robotics (Kategorie Innovationserfolg, Größenklasse A)

In dem Auswahlverfahren überzeugte Neura Robotics besonders in den Kategorien „Innovationserfolg“ und „Außenorientierung/Open Innovation“ und belegt in der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter) Platz 2.

Roboter, die mit Menschen reibungslos zusammenarbeiten – ein Ziel, dem Forscher und Ingenieure näherkommen. Sie sprechen dann von „Cobots“: von kollaborierenden Robotern. Auf diesem Gebiet ist Neura Robotics führend. Das junge, kreative Start-up ist von David Reger (im Bild) gegründet worden. Es hat aber zusätzlich einen chinesischen Automatisierungsspezialisten, die Han‘s Group, als strategischen Investor. Auf dieser Basis denkt man groß: Die im Hause entwickelten „MAiRA“-Cobots können in der Automobilproduktion ebenso eingesetzt werden wie im Medizin- und Laborbereich. Bei den zahlreichen und vielseitigen Entwicklungspartnerschaften von Neura Robotics geht es einerseits um Einsatzfelder für marktreife Produkte, beispielsweise um den Coboteinsatz beim automatisierten Brustkrebs-Screening. Andererseits werden auch Partnerschaften auf dem Gebiet der Grundlagenforschung gepflegt. Dabei kooperiert der Mittelständer unter anderem mit dem Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt. „Bei einem dieser Projekte geht es um die Entwicklung eines 5-Finger-Greifers und um seinen kommerziellen Einsatz“, berichtet David Reger.

