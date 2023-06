Jede Menge Briefe und öffentliche Stellungnahmen, Anträge und Gegenanträge, intensives Lobbying hinter den Kulissen und einflussreiche Stimmrechtsberater, die sich plötzlich auf die ganz andere Seite schlagen: Seit dem Einstieg der Hedgefonds Primestone und Engine Capital ist beim Essener Unternehmen Brenntag die Hölle los.

Der vorläufige Höhepunkt der Auseinandersetzung steht am morgigen Donnerstag an, wenn der in einen Kampf mit aktivistischen Investoren verstrickte Chemikalienhändler und Dax-Wert seine virtuelle Hauptversammlung abhält. In einer Kampfabstimmung wollen die Hedgefonds eigene Aufsichtsratskandidaten durchsetzen. Sie werfen Management und Aufsichtsrat Erfolglosigkeit vor und fordern die Aufspaltung von Brenntag.

Über die Frage der Unternehmensstrategie und der besten Köpfe für das Kontrollgremium sind beide Seiten heillos zerstritten. Hier Brenntag, der Weltmarktführer für den Vertrieb von Chemikalien und Inhaltsstoffen, ein traditionsreicher Konzern, in Fachkreisen ein großer Name, aber jetzt erst ins grelle Scheinwerferlicht internationaler Investoren katapultiert. Dort Hedgefonds wie Primestone, die auf schnellere Veränderungen drängen, auf steigende Aktienkurse, die das Unternehmen nach monatelangen Debatten hinter den Kulissen in der Öffentlichkeit attackieren und andere Investoren aufwiegeln.