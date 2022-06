Rheinmetall wird davon profitieren: "Wir haben bereits die Kapazitätsplanung für die Munitionsseite bekommen. Auch im Bereich Logistikfahrzeuge erwarten wir kurzfristig Beauftragungen. Da sprechen wir jeweils von Summen in Höhe von zehn bis 20 Milliarden Euro. Wenn der Bundestag dem Paket zugestimmt hat, dann können die Verträge unterschrieben werden", sagte Papperger in dem Interview.

Das hat an der Börse bei Rheinmetall zu einem Höhenflug geführt. Im April markierte die derzeit im Nebenwerteindex MDax gelistete Aktie bei 225 Euro ein Allzeithoch. Aktuell wird das Papier mit rund 193 Euro gehandelt. Rheinmetall kann sich nun Hoffnungen machen, am Freitag in den Leitindex Dax aufzusteigen.