Es ist der klassische Weg: Innova­tiver Mittelständler tüftelt über viele Jahre an neuer Technologie; stößt an Wachstumsgrenzen, als der Markt abhebt; größerer Konkurrent sieht das Potenzial und übernimmt.

Und in der Tat ist der Markt für Wärmepumpen in Bewegung wie nie zuvor. Es geht – so scheint es – einfach nur steil und stetig bergauf. Während 2019 in Deutschland lediglich 86.000 Wärmepumpen abgesetzt wurden, waren es 2021 schon 154.000. Spätestens seit der Gaspreis in der Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine immer neue Höchststände erreicht, ist die "Wärmepumpe" Teil des routinierten Partytalks. Der Verband der Wärmepumpenhersteller hält in diesem Jahr schon die Steigerung auf 200.000 für möglich. Die Nachfrage ist so groß, dass die Kunden schon mal länger als ein Jahr auf ihre Lieferung warten müssen.