Eine neue Studie ergab kürzlich, dass elektrische Wärmepumpen inzwischen bereits 55 Prozent der Neubauten heizen. Die zunehmende Nachfrage in den vergangenen Jahren sorgte bei Viessmann, Bosch, Vaillant und Co. für einen massiven Boom. In Bestandsbauten sind dagegen noch Gas- und Ölheizungen die primäre Heizquelle.