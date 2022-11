Bei der Übernahme handelt es sich laut "Börsen-Zeitung" um den größten deutschen Deal mit geplantem Abschied von der Börse und zugleich um den größten Private-Equity-Deal in Deutschland im Jahr 2022.

Im Rahmen der Transaktion bringt Vodafone den Angaben zufolge seine 81,7-prozentige Beteiligung an Vantage in Oak BidCo ein. KKR und GIP kauften sich mit bis zu 50 Prozent in das Gemeinschaftsunternehmen ein. Damit reduziere sich die Vodafone-Beteiligung an Vantage auf künftig mindestens 50 Prozent. Die Vantage-Aktie gewann am Mittwoch mehr als 8 Prozent ein.