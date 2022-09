Der MDax-Konzern Varta schockt seine Investoren. Der Batteriehersteller kassierte per Gewinnwarnung seine bisherigen Ziele komplett. Die Prognosen für Umsatz und Ergebnis im laufenden Jahr und dem dritten Quartal ließen sich nicht mehr erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zu neuen Prognosen sieht sich der Vorstand um den Vorsitzenden Herbert Schein (53) derzeit nicht in der Lage. So könne Varta die hohen Energiepreise nur begrenzt und verzögert an die Kunden weitergeben. Zusätzlich verzögerten sich zwei große Aufträge, weswegen "signifikante Volumina" in diesem Jahr nicht mehr ausgeliefert werden könnten.