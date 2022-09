Wenige Tage nach einer Gewinnwarnung tauscht der schwäbische Batteriehersteller Varta seine Führung aus. Herbert Schein (57), der seit 2007 an der Spitze des Unternehmens steht, verlässt seinen Posten mit sofortiger Wirkung, wie Varta am Donnerstag in Ellwangen mitteilte. Er bleibe aber bis Ende des Jahres im Vorstand.