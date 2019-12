Der Name Varta gehört zu den bekanntesten Namen der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Das Unternehmen stand zeitweise kurz vor der Pleite, steht für ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Industriellenfamilie Quandt, wurde zum Spielball verschiedener Investoren - und macht nun, nicht erst durch den Aufstieg in Deutschlands zweitwichtigsten Aktienindex MDax, einen österreichischen Finanzinvestor richtig reich.

Varta Börsen-Chart zeigen steht für Batterien. Den jüngsten rasanten Aufstieg verdankt das mehr als 100 Jahre alte, aber erst seit zwei Jahren an der Börse notierte Unternehmen vor allem der steigenden Nachfrage nach Lithium-Ionen-Zellen für kabellose Kopfhörer. Anleger spekulieren bereits darauf, dass aus Varta eines Tages ein Apple-Zulieferer werden könnte, der die nötigen Lithium-Ionen-Zellen für AirPods und andere Hightech-Lifestyleprodukte zur Verfügung stellt.

Damit kämen auch Konzerne wie Samsung Börsen-Chart zeigen, Amazon Börsen-Chart zeigen oder Huawei als Varta-Kunden in Betracht. Die Produktion der Lithium-Ionen-Zellen hat Varta in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut - und den Börsenhype damit kräftig angefacht.

Zerschlagung, Verkauf und Comeback dank Lithium-Ionen-Zellen

Die ehemalige Akkumulatoren-Fabrik (AFA) wurde ab 1922 schrittweise vom Industriellen Günther Quandt übernommen; während des Krieges wurden zahlreiche Zwangsarbeiter in den AFA Werken eingesetzt, um die für U-Boote wichtigen Antriebsakkus zu bauen. Das Unternehmen, das 1962 in Varta umbenannt wurde, wurde ab dem Jahr 2000 zerschlagen: 1999 wurde die Produktion von Zink-Kohle-Batterien eingestellt, 92 Prozent der Aktien wurden für rund 300 Millionen Euro von der Deutsche-Bank-Tochter DB Investor gekauft und an eine Gesellschaft weitergereicht, an der die Deutsche Bank gemeinsam mit den Quandt-Erben beteiligt waren.

Die Quandts trennten sich zügig von dem Varta-Erbe: Der Bereich Haushaltsbatterien wurde 2002 an den Batteriehersteller Rayovac verkauft, und der Bereich Autobatterie ging im selben Jahr an den US-Zulieferer Johnson Controls.

Damit blieb von der Varta AG nur noch der Bereich Mikrobatterien mit einem Jahresumsatz von rund 130 Millionen Euro. 2007 wurde Varta Mikrobatterien für rund 30 Millionen Euro an zwei österreichische Finanzinvestoren verkauft, die Varta Ende 2007 schließlich an die Montana Tech Components und damit an den österreichischen Finanzinvestor Michael Tojner verkauften.

Glänzendes Geschäft für Michael Tojner

Für Tojner entpuppte sich sein 2007 eingegangenes Investment als glänzendes Geschäft. Im Oktober 2017 brachte er die Varta AG zu einem Ausgabepreis von 17,50 Euro an die Börse. Zunächst fristete die Varta Aktie ein wenig beachtetes Dasein im SDax, bis die Zukunftsthemen Elektromobilität, Bluetooth und Lithium-Ionen-Zellen den Börsenwert ab Sommer 2018 auf neue Höhen trieben. Inzwischen hat sich der Ausgabepreis mehr als versechsfacht. Allein im Jahr 2019 erlebte Varta einen Kursanstieg von 30 auf 120 Euro je Aktie.

Großaktionär Tojner hatte also genug liquide Mittel an der Hand, um den Bereich Haushaltsbatterien wieder zurückzukaufen und damit zurück zu Varta zu holen. Erst vor wenigen Tagen gab die EU-Kommission Varta grünes Licht, sein Haushaltsbatterien-Geschäfts vom US-Konkurrenten Energizer zurückzukaufen. Zwei der drei Unternehmensteile sind damit nun wieder vereint, nur Varta-Autobatterien kommen weiterhin vom US-Zulieferer Johnson Controls.

Rasantes Gewinnwachstum

Der Aufstieg Vartas in den MDax gibt Tojner Gelegenheit, ein wenig Geld einzusammeln. Tojners Holding Montana Tech platzierte in der Nacht zu Donnerstag 808.000 Varta-Aktien bei institutionellen Investoren und nahm damit knapp 98 Millionen Euro ein, wie die begleitende Investmentbank Berenberg am Donnerstag mitteilte. Tojners Anteil an Varta sinkt mit der Platzierung auf gut 58 von 60 Prozent, er bleibt der bestimmende Großaktionär.

Operativ und um Sondereffekte bereinigt will Varta in diesem Jahr 84 bis 88 Millionen Euro verdienen. Vorstandschef Herbert Schein begründete den geschäftlichen Erfolg vor allem mit der Nachfrage nach Vartas Lithium-Ionen-Zellen. Analyst Stephan Klepp von der Commerzbank rechnet 2020 mit einem operativen Gewinn (Ebitda) von 159 Millionen Euro. Das wäre etwa doppelt soviel wie Varta in diesem Jahr erreichen dürfte.