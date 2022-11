Der mit hohen Kosten und Auftragsverzögerungen kämpfende Batteriehersteller Varta hat ein Sparprogramm mit Kurzarbeit und Investitionsstopp angekündigt. Wegen sinkender Nachfrage nach Knopfzellen für Kopfhörer gingen am Standort Nördlingen rund 500 Beschäftigte von Dezember bis April zu 80 Prozent ihrer Arbeitszeit in Kurzarbeit, kündigte das Unternehmen am Dienstag an. Bis zu 200 befristet Beschäftigte sollen gehen. Der geplante Neubau der Fabrik für Batteriezellen für Elektroautos werde mangels Abnahmezusagen von Autobauern gestoppt. Auch Preise sollen erhöht werden. So will Varta die Kosten mindestens um 40 Millionen Euro im kommenden Jahr senken, erklärte der neue Varta-Chef Markus Hackstein (47).