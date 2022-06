So forderte im April die ukrainische Regierung die Chefs dieser Rohstoffhändler auf, ihre Geschäfte mit Russland zu beenden. "Die Händler befinden sich in einem Kreislauf der Finanzierung von Kriegsverbrechen und Völkermord an der ukrainischen Bevölkerung", zitierte die "Financial Times" seinerzeit aus einer Mail an die Manager. Informationen der Zeitung zufolge hatten die genannten Unternehmen zwischen Kriegsbeginn und Ende März in russischen Häfen noch 20 Millionen Barrel Rohöl und Ölprodukte umgeschlagen.

Obwohl Trafigura keine Angaben dazu macht, wieviel Geld es vor und nach der russischen Invasion verdient hat, deuten laut "Wall Street Journal" die Zahlen darauf hin, dass der Konzern in dem extremen Markt gutes Geld verdient hat, obwohl er Teile des Russland-Geschäftes zuletzt aufgeben musste und der Preis für russisches Öl selbst deutlich absackte.